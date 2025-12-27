Ivan Greko: Το… κελί 33 που χόρεψε πριν από την σύλληψη του και τα βίντεο που πρόδωσαν… την παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού

Χειροπέδες για ακόμη μία φορά πέρασαν οι αρχές στον γνωστό τράπερ Ivan Greko ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε κλεμμένο όχημα στην Γλυφάδα το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025.

Στο όχημα βρίσκονταν άλλα δυο άτομα τα οποία συνελήφθησαν μαζί με τον γνωστό τράπερ που οδηγήθηκε στο αυτόφωρο. Να τονίσουμε ότι ο τράπερ θεωρητικά βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον περασμένο Ιούνιο μετά την καταδίκη του για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος στην Γλυφάδα προέκυψε ότι αυτό είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση προσαγωγή των επιβαινόντων. Παράλληλα, κατά τη σωματική έρευνα σε έναν από τους συνεπιβάτες του ΙΧ, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ivan Greko: Το κελί… 33 και τα βιντεάκια στο tiktok

Παρά την ηλεκτρονική επιτήρηση και τον κατ’ οίκον περιορισμό ο γνωστός τράπερ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος τον τελευταίο καιρός πηγαίνοντας μέχρι και μπουζούκια.

Ειδικότερα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok φαίνεται να χορεύει το γνωστό άσμα “Στο Κέλι 33”, ενώ σε άλλο βίντεο βρίσκεται με άλλο άτομο σε αυτοκίνητο σε εξωτερικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.