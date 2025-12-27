Γλυφάδα: Συνελήφθη ο Ivan Greko – Επέβαινε σε κλεμμένο όχημα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται γνωστός τράπερ Ivan Greko μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε σε όχημα που βρισκόταν ως επιβάτης στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το όχημα απασχολούσε τις αρχές καθώς φέρεται να ήταν κλεμμένο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έλεγχος στον οποίο βρέθηκαν μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Μαζί με τον γνωστό τράπερ στο όχημα βρισκόταν ακόμη ένας 28χρονος και ένας 44χρονος οι οποίοι συνελήφθησαν.

Ο τράπερ και ο 44χρονος συνελήφθησαν με την κατηγορία αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

Παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.