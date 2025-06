Τον τρόμο φαίνεται να βίωσε ένας Ισραηλινός τουρίστας στο κέντρο της Αθήνας όταν δέχθηκε επίθεση από πολίτες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών τον άκουσαν να μιλάει στα Εβραϊκά στο Google Maps.

«Πήγα σε ένα γυμναστήριο στην Αθήνα και στο δρόμο, το τηλέφωνό μου μιλούσε εβραϊκά. Χρησιμοποιούσα τους Χάρτες Google. Περνούσαν άνθρωποι και ένας από αυτούς με ρώτησε αν ήμουν από το Ισραήλ. Του είπα ναι και εκείνη τη στιγμή άρχισε να με βρίζει και τρελάθηκε», λέει ο 35χρονος Meidad Hozeh, μιλώντας στο Maariv για να προσθέσει:

Yesterday in Athens, a violent mob of Free Palestine supporters tried to lynch a man, simply because they heard him speaking Hebrew.



They followed him through the streets, hurled threats and slurs, and even laid hands on him.



And you still ask why Jews need Israel? pic.twitter.com/LfmNaySVQW