Ισπανία: Συνεχίζονται οι μάχες με τις δασικές πυρκαγιές – Συνδρομή ΕΜΟΔΕ από την Ελλάδα

Οι προσπάθειες κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία συνεχίζονται, ενώ οι ενεργές εστίες πλέον περιορίζονται, παρά τις τεράστιες καταστροφές των τελευταίων ημερών. Χιλιάδες κάτοικοι και πολλά χωριά εκκενώθηκαν, αλλά αρκετοί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το τελευταίο 24ωρο.

Οι πολίτες διαδηλώνουν σε Καστίλλη, Λεόν, Γαλικία και Εξτρεμαδούρα, ζητώντας περισσότερα μέσα για πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ το πλέον επικίνδυνο μέτωπο εντοπίζεται στην Ιγουένια της Λεόν, όπου η τοπογραφία δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων ομάδων.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα των ισπανικών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στέλνοντας ομάδα 20 δασοκομάντος από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Τα στελέχη επιχειρούν από τα ξημερώματα στην περιοχή Genestoso, Asturias, συμβάλλοντας στη μάχη κατά των πυρκαγιών που πλήττουν τον ευρωπαϊκό νότο.