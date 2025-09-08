Ηράκλειο: Βουβός πόνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος των ασφαλτοστρώσεων

Με βαθιά οδύνη η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον 17χρονο Γιώργο Τσατσαράκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ Ηρακλείου Κρήτης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη (09.09.2025) στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες, με τη σορό να βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για το ύστατο χαίρε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο ύψος του Φόδελε Ηρακλείου, όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός, και ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Γιώργος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 17χρονος, που θα γινόταν 18 τον ερχόμενο Νοέμβριο, κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο. Κατά την πορεία του, το φορτηγό έπεσε στο χαντάκι των όμβριων υδάτων στα δεξιά του δρόμου, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Ο νεαρός προσπάθησε να στρίψει προς τα αριστερά και να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά το βαρύ φορτηγό ξέφυγε και ανατράπηκε, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Τσατσαράκης.

Ερευνα για παρατυπίες στα έργα οδοστρώσεων

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο σημείο του ΒΟΑΚ όπου συνέβη το δυστύχημα πραγματοποιούνταν εργασίες οδοστρώματος, γεγονός που διερευνούν τόσο η Αστυνομία όσο και η Δικαιοσύνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος του έργου έχει ήδη συλληφθεί, καθώς οι εργασίες φέρονται να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς την κατάλληλη επίσημη άδεια. Όσον αφορά τον τραγικό πατέρα, εξετάζεται θέμα «παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου», αλλά αυτό θεωρείται δευτερεύον μπροστά στην ασύλληπτη τραγωδία που βύθισε την οικογένεια στο πένθος.