Ηράκλειο: Τραγωδία στην παραλία – 41χρονος πέθανε ενώ έπαιζε ρακέτες

Έχασε ξαφνικά τη ζωή του ένας 41χρονος σήμερα, Κυριακή (23/11), ενώ βρισκόταν στην παραλία του Καρτερύ στο Ηράκλειο Κρήτης με την παρέα του και έπαιζε ρακέτες.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, το περιστατικό έγινε γύρω στις 16:00, όταν ξαφνικά ο 41χρονος ενώ έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό στο Ηράκλειο ένιωσε αδιαθεσία και κάθισε σε μια καρέκλα.

Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.