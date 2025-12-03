Ηράκλειο: Από το 2022 είχε ενημερώσει το «Χα μόγελο του Παιδιού» για την κακοποίηση των 8 παιδιών – Το ένα νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ

To Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης των οκτώ ανηλίκων παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης από τους γονείς τους.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025 στάλθηκε μια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» η οποία αναφερόταν στη σωματική και τη ψυχολογική κακοποίηση των οκτώ παιδιών. Το Χαμόγελο του Παιδιού έλαβε την αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός είχε στείλει για την συγκεκριμένη οικογένεια άλλες τέσσερις αναφορές στο παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου.

Αναλυτικά:

στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»,

στις 12 Μαΐου 2022,

στις 4 Ιουνίου 2024,

στις 12 Μαΐου 2025.

Η αναφορά στις 03 Μαρτίου 2022 έγινε έπειτα από κλήση από το ΕΚΑΒ, όπου ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει ένα από τα οκτώ παιδιά, όταν ήταν ακόμη 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει έξι ηρεμιστικά και για μεγάλο διάστημα παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Οι γείτονες είχαν καλέσει την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

στις 19 Ιανουαρίου 2025

στις 9 Νοεμβρίου 2025

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

Το χρονικό της υπόθεσης στο Ηράκλειο

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από σχετική καταγγελία εναντίον της για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από όσα κατήγγειλε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μία γειτόνισσα του ζευγαριού και στη συνέχεια ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές πως η 32χρονη μητέρα άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της για να τα προσέχει. Όμως είχε παρατηρήσει κάποιες συμπεριφορές που της προκάλεσαν ανησυχία για την ευημερία των παιδιών.

Μάλιστα, η μάρτυρας δήλωσε στις Αρχές ότι συχνά άκουγε φωνές, κλάματα και βρισιές από το σπίτι της οικογένειας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της ότι τα ανήλικα παιδιά ζούσαν σε ένα άσχημο περιβάλλον.

Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τη φροντίδα των οκτώ παιδιών της οικογένειας έχει αναλάβει πλέον η γιαγιά τους.

Όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να εξακριβωθεί αν φέρουν ίχνη σωματικής κακοποίησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς

Οι δύο γονείς παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με τον 44χρονο να κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η 32χρονη μητέρα κατηγορείται για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Και στους δύο ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα.