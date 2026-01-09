Ηράκλειο: Θρίλερ με το πτώμα της 56χρονης Καναδής που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντόπισε περαστικός, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ηρακλείου, το πτώμα μιας γυναίκας χθες Πέμπτη 8/1 και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε δηλωθεί αγνοούμενη και δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο ερειπωμένο οίκημα έως χθες.

«Υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια στη γειτονιά», λένε κάτοικοι της περιοχής, «και τελευταία βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα να μπαίνουν μέσα και να περνούν εκεί τη νύχτα». Όπως αναφέρουν υπάρχει διάχυτη ανησυχία για την ασφάλεια και την καθαριότητα.

Οι γείτονες εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην περιοχή, καθώς η πρόσβαση σε αυτά από διάφορα άτομα έχει γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, δημιουργώντας φόβο και προβλήματα υγιεινής. «Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα», λένε. Πλέον στη γειτονιά κυριαρχεί η ανασφάλεια.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.