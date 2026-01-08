Σάμος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σορό που εντοπίστηκε στην παραλία Ψιλή Άμμος
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Σάμο, μετά τον εντοπισμό σορού σε κατάσταση σήψης στην παραλία Ψιλή Άμμος στα νότια του νησιού.
Η σορός, που εντοπίστηκε από πολίτη, μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Σάμου, προκειμένου να γίνει προσπάθεια να εξακριβωθεί η ταυτότητα του θύματος.
Το Λιμενικό εξετάζει την περίπτωση η σορός να ανήκει σε κάποιον από τους δύο αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου του 2025 με τους παράνομους μετανάστες.
