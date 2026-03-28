Ηράκλειο: Σύλληψη τεσσάρων νεαρών για ναρκωτικά μετά από αστυνομικό έλεγχο

Συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 19 και 21 ετών, στο Νέο Ηράκλειο, για κατοχή ναρκωτικών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Επίσης, τις πρωινές ώρες ώρες της Δευτέρας (23/03), συνελήφθη και ένας 19χρονος ημεδαπός ο οποίος κατείχε ναρκωτικές ουσίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, στην περιοχή του Ηρακλείου, εντόπισαν τους 4 εκ των κατηγορουμένων, να επιβαίνουν σε όχημα, το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ένας εκ των κατηγορουμένων απέρριψε εκτός του οχήματος 7 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 7,75 γραμμ. κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 445 ευρώ και τράπηκε σε φυγή, ακινητοποιήθηκε όμως άμεσα από τους ανωτέρω αστυνομικούς και οδηγήθηκε από κοινού με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο διενέργειας ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε 19χρονος ο οποίος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, κλείδωσε την πόρτα του υπνοδωματίου και επιχείρησε να απορρίψει από το μπαλκόνι 2 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 95 γραμμ. κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και τρίφτη.

Επιπλέον, σε οικία κατηγορουμένου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά.

Τέλος, κατασχέθηκε το εν λόγω αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.