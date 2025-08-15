Ηράκλειο: Πήγε να καθαρίσει την καραμπίνα του και ακρωτηριάστηκε ένας 44χρονος

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη τα ξημερώματα της Παρασκευής 15/8 στην περιοχή της Τυλίσου στο Ηράκλειο ένας 44χρονος Αλβανός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive ο 44χρονος πήγε να καθαρίσει την καραμπίνα του και αυτοτραυματίστηκε στα δάχτυλα του ποδιού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να αποκατασταθεί η ζημιά που είχε υποστεί, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα τελικά να ακρωτηριαστεί.

Για το συμβάν συνελήφθη ένας Έλληνας που ήταν στο όνομα του η άδεια της καραμπίνας και ο 44χρονος.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ΑΤ Μαλεβιζίου που διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.