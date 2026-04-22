Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή πρότασης
Τι ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από την ιρανική ηγεσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.
Η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την υποβολή της ιρανικής πρότασης.
NEW: White House @PressSec Karoline Leavitt says Iran ‘acting like a bunch of pirates’ after attacks on tankers in Strait of Hormuz pic.twitter.com/tzfnebEbb7— The Story (@TheStoryFNC) April 22, 2026
Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Κάπως έτσι, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το δημοσίευμα, ισχυριζόμενος ότι έδωσε στο Ιράν προθεσμία τριών έως πέντε ημερών για να υποβάλει απάντηση στην τελευταία πρόταση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ.
