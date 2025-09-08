Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού στον ΒΟΑΚ

Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.