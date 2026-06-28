Συνελήφθη 32χρονη που προσπάθησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια άνω των 18 κιλών ακατέργαστης κάνναβης μέσω του αεροδρομίου

Στη σύλληψη μιας 32χρονης μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια άνω των 18 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, έπειτα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), εντόπισαν την 32χρονη, η οποία είχε αφιχθεί αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

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Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η κατηγορούμενη κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, -18- νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -590- γραμμαρίων, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός των αποσκευών της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.