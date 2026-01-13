Ηράκλειο: «Είμαι αθώος, είναι ψευδής η μήνυση» λέει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του (Βίντεο)

Δηλώνει αθώος μία ημέρα μετά την προφυλάκιση του ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του στη Μεσσαρά Ηρακλείου.

Χθες, Δευτέρα (12/01) ο 54χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο 54χρονος δήλωσε: «Είμαι αθώος. Δεν κάναμε καλά τα παιδιά. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούσαν να τα κουμαντάρουν παρότι προσπάθησαν πολύ. Είναι ψευδής η μήνυση. Με το που θα βγει το DNA θα λάμψει η αλήθεια».

«Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι ο άνθρωπος αυτός όσον αφορά την κατηγορία του βιασμού είναι αθώος. Σε αυτό του συμπαρίσταται όλη η τοπική κοινωνία, τόσο από την εργασία του όσο και από το χωριό του. Επιπροσθέτως θα ήθελα να πω, ότι είχε δείξει έκδηλο ενδιαφέρον και η διευθύντρια του σχολείου που πήγαινε η μεγάλη του κόρη, που είναι ΑμεΑ. Οι γονείς δεν μπορούσαν να τιθασεύσουν τα παιδιά», δήλωσε ο δικηγόρος του 54χρονου, Γιάννης Χατζηδάκης.

Η δικογραφία

Έπειτα από την έρευνα και τον σχηματισμό της δικογραφίας, από την κατάθεση του 23χρονου αδελφού των δύο γυναικών – της ανήλικης και της 24χρονης – προκύπτει ότι τις απογευματινές ώρες της 05/01/2026, η 24χρονη ενημέρωσε τον αδελφό της ότι πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 17/07/2025 είναι ο πατέρας τους, ενώ είχε αναφέρει ψευδώς ότι πρόκειται για έναν υπήκοο από το Πακιστάν με το όνομα Ali. Επίσης ανέφερε ότι το ίδιο απόγευμα και η ανήλικη αδελφή του τού εκμυστηρεύτηκε ότι από την ηλικία των 13 ετών ο πατέρας της προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η 24χρονη στην κατάθεση της είπε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές, της έκανε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα. Επίσης κατάθεσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης, την εξύβριζε και χειροδικούσε σε βάρος τόσο της ίδιας όσο και της ανήλικης αδελφής της. Ακόμη ανέφερε ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και η μητέρα της χειροδικούσε σε βάρος της.

Μιλώντας σε αστυνομικούς με παρουσία πραγματογνώμονα, η ανήλικη κόρη της οικογένειας είπε ότι σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές από το έτος 2024 έως τις 24/12/2025, και σε χρόνους που βρισκόταν υπό την προστασία του, ο πατέρας της προέβαινε χωρίς τη συναίνεση της σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σωματική κακοποίηση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέστη από τον πατέρα της.

Η ανήλικη αναφέρθηκε και σε έναν άνδρα με το όνομα Μιχάλη, ο οποίος με τη θέληση της προέβη σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του.

Η σύζυγος του 23χρονου αδελφού των δύο γυναικών έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας απειλών και εξυβρίσεων από τον πατέρα προς τις δύο κόρες. Επίσης είπε ότι ήταν παρούσα κατά την εκμυστήρευση των κοριτσιών σχετικά με την κακοποίηση που είχαν υποστεί συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της διετίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι ο πατέρας της.

Επίσης στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε ένα καταγραφικό μηχάνημα που βρέθηκε και κατασχέθηκε, το οποίο διαθέτει δύο κάμερες. Όπως διαπιστώθηκε, πραγματοποιούνταν λήψη και μετάδοση εικόνας από δημόσιους, μη οικιακούς χώρους.