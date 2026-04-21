Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 21χρονος κατηγορούμενος για βιασμό 17χρονης

Αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από την απολογία του στον ανακριτή, ο 21χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 17χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Τρίτης (21/04), ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, και έπειτα από την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 21χρονος κατά την απολογία ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 17χρονης. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι η ανήλικη του ζήτησε να φύγουν με το αυτοκίνητο και ότι υπήρξε συναινετική ερωτική συνεύρεση.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του νεαρού άνδρα έγινε την περασμένη Παρασκευή, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η ανήλικη, και μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση.

Στην καταγγελία της η 17χρονη είπε ότι όλα έγιναν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου.

Εκεί κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε ένας 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος και στη συνέχεια αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος, με τον οποίο είχε γνωριστεί λίγη ώρα νωρίτερα. Μαζί μετέβησαν σε απόμερη τοποθεσία στην ίδια περιοχή και εκεί η ανήλικη κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά.