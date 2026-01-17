Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, ζυγαριές, τρίφτες και χρήματα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 26 και 23 ετών για ναρκωτικά, προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που στήθηκε μετά από πληροφορίες για τη δράση τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των δύο ανδρών σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 33 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, 5 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 142,9 γραμμάρια κάνναβης, 11 ναρκωτικά δισκία ecstasy, 3 ζυγαριές, 8 τρίφτες και χρηματικό ποσό 840 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα. Επίσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σετ συστήματος επικοινωνίας (ασύρματοι) με τα εξαρτήματά τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.

