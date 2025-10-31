Ηράκλειο: Δικογραφία για 6 αδικήματα σε βάρος των 6 συλληφθέντων για την επίθεση στον Βορίδη – 4 ακόμα προσαγωγές

Δικογραφία για έξι αδικήματα σχηματίστηκε σε βάρος των έξι συλληφθέντων για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη το περασμένο Σάββατο 25/10 σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα έξι αυτά άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/10 στην κατάληψη του κτιρίου «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο, όπου έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη των ΕΚΑΜ, δυνάμεις της ΟΠΚΕ, διμοιρίες υποστήριξης από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, αστυνομικοί από τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων σε Ηράκλειο και Μεσσαρά, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μέσα στους χώρους του κτιρίου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 άτομα. Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας από 26 έως και 34 ετών ανάμεσα τους και δύο γυναίκες, ενώ στο σπίτι του συνελήφθη ακόμα ένας νεαρός. Και οι έξι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

είδη ρουχισμού (κουκούλες full face, καπέλο, παντελόνια, μπλούζες με ενσωματωμένες κουκούλες κλπ.),

-38- ρόπαλα – ξύλινα κοντάρια,

-9- αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες,

-6- αντιασφυξιογόνες μάσκες (οι -4- με φίλτρο) και -2- φίλτρα αντιασφυξιογόνου μάσκας,

-2- πυροσβεστήρες

ασύρματος και -10- φορτιστές ασυρμάτου,

-10- ακουστικά ενδοεπικοινωνίας και λοιπά εξαρτήματα ασυρμάτων

θήκη μάσκας,

-5- κράνη μοτοσικλετιστή,

προστατευτική μάσκα ματιών και

-2- σφυριά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν επιπλέον τέσσερα άτομα, ενώ στο κτίριο διαπιστώθηκε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοκλοπή), γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σχετικά αρμόδιο κλιμάκιο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Μετά τη διαδικασία εκκένωσης του υπό κατάληψη χώρου, ενημερώθηκε η Πρυτανική Αρχή για τις δικές της ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται.