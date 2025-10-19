Ηράκλειο: Ανήλικος σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο – Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο νοσηλεύεται ανήλικος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Βούτες, μαζί με τη μητέρα του. Η μεταφορά του στη ΜΕΘ κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, όπως αναφέρει το Cretalive.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο από το ΠΑΓΝΗ προς τις Βούτες, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και παιδί ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αποτέλεσμα ήταν και οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν, με την Πυροσβεστική να αναλαμβάνει τον απεγκλωβισμό τους.

Αρχικά, η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η γυναίκα φέρει ελαφρά τραύματα, ενώ ο ανήλικος έχει σοβαρά θλαστικά τραύματα στο σώμα και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπως δήλωσε ο Διοικητής του Βενιζελείου, Κώστας Δανδουλάκης.