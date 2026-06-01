Ηράκλειο: Καρέ καρέ η τρομακτική πτώση αναβάτη μηχανής – Έπεσε σε λακκούβα και σύρθηκε αρκετά μέτρα

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη οδηγός μηχανής όταν έπεσε σε λακκούβα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος σε δρόμο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr,το τροχαίο με τη μηχανή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο ελλιπής φωτισμός και σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από την μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο οδηγός πέφτει και η μηχανή του σέρνεται για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο με το σοκαριστικό περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Το τρομακτικό όπως φαίνεται και στις εικόνες είναι ότι στο σημείο εξέχουν σιδερόβεργες.