Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ μητέρα και παιδί – Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

Επιχείρησαν δυνάμεις των ΕΜΑΚ

Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ μητέρα και παιδί – Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18/10 στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Βούτες, κοντά στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr το ατύχημα έγινε όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της που τραυματίστηκε σοβαρά και ένα ακόμη άτομο, με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να επιχειρούν στο σημείο και να τους απεγκλωβίζουν επιτυχώς.

