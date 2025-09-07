«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου από 14χρονο μετά από παρατήρηση (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου από 14χρονο μετά από παρατήρηση (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός ηλικιωμένου από έναν 14χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του MEGA φαίνεται ο 14χρονος να χτυπάει με μανία τον 60χρονο άνδρα επειδή του έκανε μια παρατήρηση.

Μάλιστα, τον έριξε στον δρόμο, ενώ δυο κορίτσια που ήταν μπροστά στο περιστατικό δεν έκαναν τίποτα.

