Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Η σοκαριστική στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα στο Τέξας (βίντεο)

Δείτε το βίντεο

ΗΠΑ: Η σοκαριστική στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα στο Τέξας (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μία σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στο Τέξας των ΗΠΑ όπου τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, η νταλίκα 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές, όμως το πίσω μέρος του οχήματος κόλλησε με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην πόλη μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC. Στις 28 Οκτωβρίου, ένα επιβατικό τρένο της Amtrak είχε συγκρουστεί με ένα ημιφορτηγό που μετέφερε πέτρες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ