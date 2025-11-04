ΗΠΑ: Η σοκαριστική στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα στο Τέξας (βίντεο)

Μία σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στο Τέξας των ΗΠΑ όπου τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, η νταλίκα 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές, όμως το πίσω μέρος του οχήματος κόλλησε με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην πόλη μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC. Στις 28 Οκτωβρίου, ένα επιβατικό τρένο της Amtrak είχε συγκρουστεί με ένα ημιφορτηγό που μετέφερε πέτρες.