ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκλήθηκε η πυρκαγιά

Πηγή: Facebook
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (02/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα.

Το epiruspost.gr έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.

ΕΛΛΑΔΑ

