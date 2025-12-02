Ιωάννινα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (02/12) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Ιωάννινα.

Το epiruspost.gr έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 2, 2025

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.