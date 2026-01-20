Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δύο κορίτσια στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ανήλικος που τους έδωσε αλκοόλ

Συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του

Ιωάννινα: Δύο κορίτσια στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ανήλικος που τους έδωσε αλκοόλ
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη, χθες Δευτέρα (19/01) στα Ιωάννινα ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Η σύλληψη έγινε μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης δύο ανήλικων κοριτσιών.

Ειδικότερα, το βράδυ της Κυριακής, το Κέντρο Επιχειρήσεων (100) της διεύθυνσης αστυνομίας Ιωαννίνων δέχθηκε κλήση επειδή αστυνομικοί εντόπισαν στην πλατεία της πόλης τις δύο ανήλικες, σε προφανή κατάσταση μέθης. Στη συνέχεια τα κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την αστυνομική έρευνα που επακολούθησε προέκυψε ότι οι ανήλικες είχαν καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ