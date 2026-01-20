Ιωάννινα: Δύο κορίτσια στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ανήλικος που τους έδωσε αλκοόλ

Συνελήφθη, χθες Δευτέρα (19/01) στα Ιωάννινα ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Η σύλληψη έγινε μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης δύο ανήλικων κοριτσιών.

Ειδικότερα, το βράδυ της Κυριακής, το Κέντρο Επιχειρήσεων (100) της διεύθυνσης αστυνομίας Ιωαννίνων δέχθηκε κλήση επειδή αστυνομικοί εντόπισαν στην πλατεία της πόλης τις δύο ανήλικες, σε προφανή κατάσταση μέθης. Στη συνέχεια τα κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Από την αστυνομική έρευνα που επακολούθησε προέκυψε ότι οι ανήλικες είχαν καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.