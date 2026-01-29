Ίλιον: Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους που έκαναν τηλεφωνική φάρσα για βόμβα σε σχολείο

Συνελήφθησαν -2- ανήλικοι οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον αναφέροντας ψευδώς ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό της.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 28-1-2026 στην περιοχή του Ιλίου, -2- ανήλικοι ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον αναφέροντας ψευδώς ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό της.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-1-2026 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Ιλίου, κατά την οποία άγνωστοι ανέφεραν την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή έτερων αστυνομικών, άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική σύνδεση συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.