Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 59χρονου στο Ίλιον – Βρέθηκε ζωντανός από τις Αρχές
Τι αναφέρει η ενημέρωση
Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 59χρονου στο Ίλιον, όπου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο 59χρονος βρέθηκε καλά στην υγεία του.
«Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» του «Χαμόγελου» μετέβη στην περιοχή και εντόπισε τον 59χρονο Μόδεστο Κατσαρό, κοντά στην περιοχή όπου αναζητούνταν, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του!
Η άμεση κινητοποίηση της ομάδας, η συνεργασία με τις αρχές αλλά και οι πολύτιμες πληροφορίες και η βοήθεια του κόσμου αποτελέσαν καθοριστικό παράγοντα για την ασφαλή επιστροφή του» αναφέρει η ανακοίνωση.
