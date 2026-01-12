Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 59χρονου στο Ίλιον – Βρέθηκε ζωντανός από τις Αρχές

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 59χρονου στο Ίλιον, όπου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο 59χρονος βρέθηκε καλά στην υγεία του.

«Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» του «Χαμόγελου» μετέβη στην περιοχή και εντόπισε τον 59χρονο Μόδεστο Κατσαρό, κοντά στην περιοχή όπου αναζητούνταν, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του!

Η άμεση κινητοποίηση της ομάδας, η συνεργασία με τις αρχές αλλά και οι πολύτιμες πληροφορίες και η βοήθεια του κόσμου αποτελέσαν καθοριστικό παράγοντα για την ασφαλή επιστροφή του» αναφέρει η ανακοίνωση.