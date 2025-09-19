Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 13χρονη στο πρόσωπο έξω από Γυμνάσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών

Ίλιον: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 13χρονη στο πρόσωπο έξω από Γυμνάσιο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης μαθήτριας στο πρόσωπο από γροθιά.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Ιλίου.

