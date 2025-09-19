Ίλιον: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 13χρονη στο πρόσωπο έξω από Γυμνάσιο
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης μαθήτριας στο πρόσωπο από γροθιά.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Ιλίου.
