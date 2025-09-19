Ίλιον: Ανήλικοι γρονθοκόπησαν 13χρονη στο πρόσωπο έξω από Γυμνάσιο

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης μαθήτριας στο πρόσωπο από γροθιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Ιλίου.