Ηλεία: Υπερχείλησε ο Αλφειός – Έσπασαν αναχώματα και πλημμύρισαν δρόμοι (Βίντεο)

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού στην Ηλεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις γης και καλλιέργειες να καλυφθούν από νερό.

Στην περιοχή Καλυβάκια, τα ορμητικά νερά έσπασαν τα αναχώματα, πλημμυρίζοντας τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς τα Μακρίσια και διακόπτοντας πλήρως τη διέλευση των οχημάτων.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, η σημαντική αύξηση της στάθμης των υδάτων δεν αποδίδεται μόνο στις έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και στην υπερχείλιση του φράγματος του Λάδωνα, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τον Αλφειό.

Αγροτικές καλλιέργειες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς μεγάλο μέγεθος των εκτάσεων βρίσκεται κάτω από το νερό.

Έκκληση προς τους κατοίκους απηύθυνε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, για να μην χρησιμοποιούν τον δρόμο Καλυβάκια – Μακρίσια, όπως και τους παραποτάμιους δρόμους, μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη και να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

«Κάνω έκκληση στους κατοίκους να μην χρησιμοποιούν το δρόμο Καλυβάκια-Μακρίσια και τον παραποτάμιο δρόμο. Έχουμε πληροφόρηση, και ήδη κατευθύνεται συνεργείο στην περιοχή, ότι ο κεντρικός δρόμος Κρέστενα-Ανδρίτσαινα, στο ύψος της Πλατιάνας έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση στο ρεύμα ανόδου.

Στην πεδινή έκταση του Αλφειού δεν υπάρχει σημείο οριοθέτησης. Από τον έναν λόφο μέχρι τον άλλον έχει καλύψει τα πάντα το ποτάμι. Οι υποδομές αρδευτικών έργων κλπ είναι καλυμμένες με νερό. Θα δούμε όταν απορροφηθούν τα νερά τί ζημιές έχουν γίνει. Και βέβαια ό,τι αγροτική υποδομή υπήρχε είναι σε επισφαλή λειτουργία. Θα κλείσουμε και τον παραποτάμιο δρόμο. Έχουμε συνέχεια καταπτώσεις και φοβόμαστε τα χειρότερα» τόνισε στο ilialive.gr o κ. Μπαλιούκος.