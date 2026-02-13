Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ηλεία: Βράχος απειλεί να πέσει σε σπίτια στο Κατάκολο (φωτογραφίες)

Για 3η συνεχόμενη ημέρα πλήττει η κακοκαιρία την Ηλεία, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην περιοχή και φέρνοντας τους κατοίκους σε απόγνωση.

Στο Κατάκολο, βράχος μεγέθους ενός μικρού φορτηγού είναι έτοιμος να πέσει πάνω σε σπίτια αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Στο λιμάνι της περιοχής υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και ήδη έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν από την κακοκαιρία σημειώθηκε κατολίσθηση και αποκολλήθηκε ο βράχος.

Συνεργεία παραμένουν στο σημείο ενώ η Πολιτική Προστασία του δήμου Πύργου εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, δέντρο έπεσε σε σπίτι προκαλώντας τεράστιες ζημιές στη στέγη του, με πυροσβέστες και συνεργεία του δήμου να προσπαθούν να το απομακρύνουν.

Ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, αν και η κακοκαιρία φαίνεται πως σταδιακά, εξασθενεί.

Ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του Αλφειού

Σε κατάσταση συναγερμού και ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς οι βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού του Αλφειού ποταμού.

Η αυξημένη ροή των νερών έχει προκαλέσει πιέσεις στα αναχώματα σε αρκετά σημεία. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δημοτικό δρόμο που συνδέει τα Μακρίσια με τα Καλυβάκια, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς.

Η εικόνα στην ευρύτερη παραποτάμια ζώνη παραμένει ανησυχητική, καθώς καταγράφονται καθιζήσεις. Ιδιαίτερα στον δρόμο Πλουτοχώρι – Δαφνούλα έχουν αναφερθεί επαναλαμβανόμενα προβλήματα σταθερότητας, γεγονός που δυσχεραίνει τη διέλευση.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου μεταξύ Κρέστενας και Ανδρίτσαινας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.

Επιπλέον, νέα κατολίσθηση καταγράφηκε στον δρόμο που οδηγεί προς Λάλα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στον δρόμο έχουν καταπέσει χώματα και πέτρες, γεγονός που καθιστά τη διέλευση των οχημάτων αρκετά επικίνδυνη.

Ήδη αρκετοί οδηγοί επιλέγουν την παράκαμψη μέσω Βυλίζας, προκειμένου να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τη διαδρομή τους, αποφεύγοντας το επικίνδυνο τμήμα.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ειδικά σε σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.