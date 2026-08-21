ΕΛ.Α.Σ. για vouchers ΚΔΑΠ: «41.129 παιδιά έμειναν εκτός – Σχεδόν ένα στα δύο»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Kοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με τα vouchers των ΚΔΑΠ για τις οικογένειες με παιδιά.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει:

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Η στήριξη της οικογένειας αποδεικνύεται στην πράξη – Πρόσθετοι πόροι, αναθεώ-ρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers των ΚΔΑΠ αποκαλύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο της κυβερνητικής «στήριξης της οικογένειας». Από 93.005 έγκυρες αιτήσεις ε-γκρίθηκαν μόλις 51.876 vouchers, αφήνοντας 41.129 παιδιά εκτός, σχεδόν ένα στα δύο. Και μάλιστα, τα vouchers είναι 1.654 λιγότερα από πέρσι.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Με κατώφλι φτώχειας τα 7.020 ευρώ, μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά βρίσκεται κάτω από αυτό μέχρι περίπου τα 11.232 ευρώ, μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά μέχρι τα 16.848 ευρώ και με τέσ-σερα παιδιά μέχρι τα 18.954 ευρώ. Δηλαδή, μια οικογένεια με τρία ή τέσσερα παιδιά και ει-σόδημα λίγο πάνω από αυτά τα ποσά θεωρείται αρκετά «εύπορη» ώστε να μη χρειάζεται την ίδια στήριξη. Αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση στην ακρίβεια και το δημογραφικό.

Η κ. Μιχαηλίδου δηλώνει «Υπουργός κάθε οικογένειας». Η στήριξη της οικογένειας, όμως, αποδεικνύεται στην πράξη. Απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, αναθεώρηση των εισοδηματι-κών κριτηρίων και ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, είναι επιτακτική η ουσιαστική ενίσχυση και επέκταση των ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε ολό-κληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφέρεια, ώστε τα παιδιά και τα άτομα με ανα-πηρία και οι οικογένειές τους να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις αναγκαίες δομές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από το εισόδημα ούτε από τον ταχυδρομικό κώδικα.