Κορινθία: Κατέστρεψαν χωράφι στο χωριό Καίσαρι – Έκοψαν 15 καρυδιές (φωτογραφίες+βίντεο)

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε χωράφι ιδιώτη στο χωριό Καίσαρι του Δήμου Σικυωνίων στην Κορινθία, καθώς έκοψαν 15 καρυδιές.

Σύμφωνα με το korinthostv, ο ιδιοκτήτης, όταν πήγε στο χωράφι του, αντίκρισε τα δέντρα κομμένα και τη ζημιά που είχε προκληθεί στην περιουσία του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, όπου μετέβη και στο σημείο.