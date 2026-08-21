Κορινθία: Κατέστρεψαν χωράφι στο χωριό Καίσαρι – Έκοψαν 15 καρυδιές (φωτογραφίες+βίντεο)
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία
Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε χωράφι ιδιώτη στο χωριό Καίσαρι του Δήμου Σικυωνίων στην Κορινθία, καθώς έκοψαν 15 καρυδιές.
Σύμφωνα με το korinthostv, ο ιδιοκτήτης, όταν πήγε στο χωράφι του, αντίκρισε τα δέντρα κομμένα και τη ζημιά που είχε προκληθεί στην περιουσία του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, όπου μετέβη και στο σημείο.
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