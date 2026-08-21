DEBATE: ΑΠΕ, θαλάσσια πάρκα και «γκρίζες ζώνες» – Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα;
DEBATE: ΑΠΕ, θαλάσσια πάρκα και «γκρίζες ζώνες» – Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: ΑΠΕ, θαλάσσια πάρκα και «γκρίζες ζώνες» – Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Κατέστρεψαν χωράφι στο χωριό Καίσαρι – Έκοψαν 15 καρυδιές (φωτογραφίες+βίντεο)

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία

Κορινθία: Κατέστρεψαν χωράφι στο χωριό Καίσαρι – Έκοψαν 15 καρυδιές (φωτογραφίες+βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε χωράφι ιδιώτη στο χωριό Καίσαρι του Δήμου Σικυωνίων στην Κορινθία, καθώς έκοψαν 15 καρυδιές.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Σύμφωνα με το korinthostv, ο ιδιοκτήτης, όταν πήγε στο χωράφι του, αντίκρισε τα δέντρα κομμένα και τη ζημιά που είχε προκληθεί στην περιουσία του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, όπου μετέβη και στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ