Τρίκαλα: Συνελήφθησαν δυο άτομα για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη δυο ατόμων τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 17/4 στα Τρίκαλα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δυο άτομα ηλικίας 38 και 17 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του ανήλικου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -83- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά και

-101- πλαστικές συσκευασίες (σακουλάκια) διαφόρων μεγεθών.

Όπως εξακριβώθηκε, κάτοχος των ανωτέρω ανευρεθέντων τυγχάνει ο 38χρονος, για τον οποίο εκκρεμούσε και απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με ποινή κάθειρξης -9- ετών.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 44χρονη μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.