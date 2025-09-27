Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» – Τα πρώτα λόγια της οδηγού μετά τη φονική παράσυρση

Με κλάματα και ουρλιαχτά μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός του οχήματος που παρέσυρε θανάσιμα το δεκάχρονο αγόρι και δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει την έκβαση του ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η φονική παράσυρση έγινε έξω από την επιχείρηση του πατέρα του άτυχου παιδιού και μπροστά στα μάτια της μητέρας του, στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο. Νωρίτερα, ο 10χρονος είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του να τον πάρει από το σχολείο γιατί δεν αισθανόταν καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη τον πήγε με το αυτοκίνητο μέχρι το μαγαζί του πατέρα του με το αγόρι να παρασύρεται από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα 58 ετών.

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει τη διενέργεια έκθεσης αυτοψίας, προκειμένου να ελεγχθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.