Ηγουμενίτσα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 11χρονο Μάξιμο – Αναβλήθηκαν καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Ηγουμενίτσα μετά τον θάνατο του 11χρονου Μάξιμου σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαδοχώρι.

Πολλές επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές σήμερα στην περιοχή, ενώ προγραμματισμένες αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν. Η οικογένεια του 11χρονου θύματος του τροχαίου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το thespro.gr, η κηδεία του μικρού Μάξιμου θα γίνει στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Ηγουμενίτσα.

Ηγουμενίτσα: Το χρονικό του τροχαίου δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο 49 Μαρτύρων νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. O 11χρονος παραπονέθηκε στη μητέρα του πως είχε πόνο στην κοιλιά και η ίδια πήγε και τον πήρε. Πάρκαρε το αυτοκίνητό της απέναντι από το μαγαζί του συζύγου της και πατέρα του 11χρονου.

Ο 11χρονος ετοιμάστηκε να φύγει με τα πόδια για να πάει προς το σπίτι. Φτάνοντας στην διάβαση προσπάθησε να περάσει όταν μία γυναίκα 58 ετών παρέσυρε τον μικρό και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου λίγο μετά τις 12.30 υπέκυψε στα τραύματά του.

“Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας” δήλωσε η γιατρός στα ΤΕΠ, Ελένη Νικολαΐδου.

“Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει” δήλωσε στο Star αυτόπτης μάρτυρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλος μάρτυρας είπε: “Άκουσα μόνο μια γυναίκα να φωνάζει το παιδί μου”.

Η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο συγκλονισμένη και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό και η ίδια υποστήριξε πως ξαφνικά ο 11χρονος «πετάχτηκε» μπροστά της. Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.