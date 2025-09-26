Ηγουμενίτσα: Δραματικές λεπτομέρειες για το τραγικό τροχαίο με τον 11χρονο – “Το παιδί μου” ούρλιαζε η μητέρα του

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα με θύμα τον 11χρονο Μάξιμο, που παρασύρθηκε χθες Πέμπτη από αυτοκίνητο.

Η φονική παράσυρση έγινε έξω από την επιχείρηση του πατέρα του άτυχου παιδιού και μπροστά στα μάτια της μητέρας του, στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο.

Νωρίτερα, ο 11χρονος είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του να τον πάρει από το σχολείο γιατί δεν αισθανόταν καλά.

Εκείνη τον πήγε με το αυτοκίνητο μέχρι το μαγαζί του πατέρα του με το αγόρι να παρασύρεται από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα 58 ετών.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου λίγο μετά τις 12.30 υπέκυψε στα τραύματά του.

“Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας” δήλωσε η γιατρός στα ΤΕΠ, Ελένη Νικολαΐδου.

“Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει” δήλωσε στο Star αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας είπε: “Άκουσα μόνο μια γυναίκα να φωνάζει το παιδί μου”.

Για το τραγικό τροχαίο συνελήφθη η 58χρονη οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον ανήλικο, η οποία υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό.

Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως “ξαφνικά είδα το παιδί, πετάχτηκε με το πατίνι, δεν κατάλαβα πως έγινε”.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη.

Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί κι αυτή σε τροχαίο

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε το Star, είναι το δεύτερο χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια, καθώς πριν από χρόνια η αδερφή της μητέρας του άτυχου παιδιού είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία.

Η θεία του 11χρονου είχε σταματήσει για να θηλάσει το παιδί της και ένας οδηγός, μετά από προσπέραση φορτηγού, τη χτύπησε και την παρέσυρε.

Εκείνη σκοτώθηκε, αλλά το παιδί έζησε κι έτσι μεγάλωσε ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας που από χθες θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.