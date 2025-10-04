Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Παραδόθηκε ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό (Βίντεο)

Βρέθηκε στο ΑΤ Περιστερίου

Ιερά Οδός: Παραδόθηκε ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Το βράδυ του Σαββάτου 4/10 παραδόθηκε στις Αρχές ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό την Παρασκευή 3/10.

Συγκεκριμένα, ο δράστης βρέθηκε στο ΑΤ Περιστερίου όπου και παραδόθηκε στις Αρχές για όσα συνέβησαν χθες το μεσημέρι στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με το Mega ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές καθώς έχει συλληφθεί 19 φορές για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα;. Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του» ανέφερε το θύμα της επίθεσης που είναι πατέρας τριών παιδιών στο Mega για να προσθέσει:

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα».

Να θυμίσουμε, ότι όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, με το επεισόδιο να ξεκινάει για μια τροχαία παράβαση και τους δυο άνδρες να έχουν φραστικό διαπληκτισμό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4/10 ανοικτά του Αγαθονησίου. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 3 χιλιόμετρα ΑΒΑ του Αγαθονησίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12,5 χιλιόμετρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοικτά του Αγαθονησίου

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 4/10 ανοικτά του Αγαθονησίου. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 3 χιλιόμετρα ΑΒΑ του Αγαθονησίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12,5 χιλιόμετρα.