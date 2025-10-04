Ιερά Οδός: Έχει συλληφθεί 19 φορές ο 25χρονος που κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού μέσα στη μέση του δρόμου

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 25χρονο, ο οποίος κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού μέσα στη μέση του δρόμου στην Ιερά Οδό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega ο διανομέας είναι γνωστός στις Αρχές καθώς έχει συλληφθεί 19 φορές για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα;. Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του» ανέφερε το θύμα της επίθεσης που είναι πατέρας τριών παιδιών στο Mega για να προσθέσει:

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα».

Να θυμίσουμε, ότι όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, με το επεισόδιο να ξεκινάει για μια τροχαία παράβαση και τους δυο άνδρες να έχουν φραστικό διαπληκτισμό.