Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου» – Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του οδηγού που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι στην Ιερά Οδό την Παρασκευή 3/10.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός που δέχθηκε επίθεση από τον 25χρονο διανομέα μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA για όλα όσα βίωσε και το γεγονός πως γλύτωσε το μάτι του για χιλιοστά.

«Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν νιώθω πολύ καλά. Εντάξει, με όλο αυτό που έχει γίνει… Και ψυχολογικά και σωματικά και όλα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Έγινε από ένα STOP όλη η φασαρία. Βγήκα εγώ. Έβγαλα τη μούρη του αμαξιού από το STOP πιο μπροστά στον δρόμο και το μηχανάκι ερχόταν στην Ιερά Οδό. Εγώ έβγαινα από την Ελλησπόντου. STOP είχα εγώ. Όμως έβγαλα τη μούρη πιο μπροστά και το μηχανάκι ήρθε δίπλα μου και μου λέει: ‘Φίλε STOP δεν έχεις;” Εγώ του είπα: ‘Και εσύ φίλε φρένα δεν έχεις; ‘. Και έτσι μετά ξεκίνησε ο καυγάς. Ο καυγάς με φωνές, με βρισιές. Γιατί εγώ έτσι, εσύ έτσι».

Παράλληλα, το θύμα της επίθεσης αναφέρει: «Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου. Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε της … που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδός και Λεωφόρο Κηφισού, για να μην ανάψει το φανάρι πράσινο, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα τη Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι. Κάτι έλεγε αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Γιατί εγώ ήμουν πάνω στην ένταση. Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Τι σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη.

Οι γιατροί είναι εδώ από την Παρασκευή και μου είπαν οι γιατροί ότι μέχρι την Τρίτη θα είμαι εδώ γιατί έχω κάταγμα στο διάφραγμα, στη μύτη μέσα που πέρασε το κατσαβίδι και έχω κάνει και ράμματα στη μύτη και στα μάτια και το μάτι δεν είναι σε πολύ. Είναι σε κατάσταση κρίσιμη».