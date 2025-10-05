Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον ντελιβερά που τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι οδηγό

Στον 25χρονο ντελιβερά που επιτέθηκε με κατσαβίδι στον οδηγό στην Ιερά Οδό το βράδυ της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Επίσης, ο 25χρονος ντελιβεράς διώκεται για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος ντελιβεράς, δράστης της επίθεσης στην Ιερά Οδό, παρουσιάστηκε το βράδυ του Σάββατου (04.10.2025) στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου και συνελήφθη.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές αφού έχει συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος διανομέας έχει συλληφθεί – μεταξύ άλλων – για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Αναλυτικά:

– 2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων,

– 2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

– 2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

– 2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

– 2019: Για ναρκωτικά,

– 2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή.

Το χρονικό της επίθεσης στον οδηγό στην Ιερά Οδό

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το STOP. Ο 25χρονος ντελιβεράς διαμαρτυρήθηκε έντονα, και στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται.

Το θύμα της επίθεσης, πατέρας τριών παιδιών, μέσα από το νοσοκομείο μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν:

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά και μου λέει ”ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;”. Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα; Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

Σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό ο 25χρονος ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε με τους αστυνομικούς να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε και τελικά να εντοπίζουν τα ίχνη του, κάτι που οδήγησε στην ταυτοποίησή του.