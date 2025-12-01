Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Με όλες τις τιμές η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», με την τελετή να πραγματοποιείται στο χώρο των Ομπρελών Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία.

Η Θεσσαλονίκη είναι μεταξύ των «στάσεων» που κάνει η Ολυμπιακή Φλόγα ταξιδεύοντας για τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Κρατώντας τη δάδα στα χέρια οι λαμπαδηδρόμοι, που έτρεξαν στους δρόμους της πόλης, μετέφεραν τα μηνύματα και τις αξίες του Ολυμπισμού.

Τη Φλόγα «κουβάλησε» ως τελευταία λαμπαδηδρόμος η 15χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο αλπικό σνόουμπορντ, Ελένη Σπυροπούλου, που άναψε τον βωμό ενώπιον του δημάρχου Θεσσαλονίκης και Α’ αντιπροέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στέλιου Αγγελούδη.

Μετά την ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου και των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Ιταλίας, αλλά και τις επάρσεις των σημαιών, ο κ.Αγγελούδης, υπογράμμισε στο χαιρετισμό του: «Η Ολυμπιακή Φλόγα σηματοδοτεί τις Ολυμπιακές αξίες, την ειρήνη, την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, την αριστεία. Όλα αυτά που είναι ζητούμενα σ’ έναν δύσκολο κόσμο.

Την υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη τιμή στη Θεσσαλονίκη και θα τη συνοδεύσουμε νοερά στο μεγάλο ταξίδι προς την Κορτίνα, εκεί όπου θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες».

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Ιταλίδας εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», ασημένιας και χάλκινης Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Elisa Santoni, η οποία δήλωσε πολύ συγκινημένη και συναισθηματικά φορτισμένη ως μέλος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Είμαι στενά συνδεδεμένη με την Ελλάδα γιατί ως αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής κατέκτησα το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Άρα η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερο συμβολισμό και σημασία για μένα», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας ανέφερε ότι «συναισθήματα και η χαρά που παίρνουμε από τον κόσμο είναι τεράστια». «Μας γεμίζουν με δύναμη και συγκίνηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις Ολυμπιακές αξίες.

Αναμένουμε οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Μιλανο να είναι πάρα πολύ επιτυχείς λόγω του ότι έχουν αναλάβει οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι οποίοι σε αυτό το κομμάτι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπειρία», πρόσθεσε.

Στην τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, οι βουλευτές Φάνης Παππάς και Μιχάλης Χουρδάκης, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήττας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κ.α.

Ο κ. Γκιουλέκας σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε: «Με χαρά υποδεχόμαστε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας τη Φλόγα. Ευχόμαστε οι φετινοί Αγώνες, που γίνονται σε μια ταραγμένη περίοδο, με πολλές ταραχές και πολιτικές αναμετρήσεις, να στείλουν το μήνυμα να επικρατήσει επιτέλους η ειρήνη».

Το ταξίδι της Φλόγας μέσα στην πόλη

Κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας η Τροχαία Θεσσαλονίκης προχωρούσε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς άξονες, καθώς η Φλόγα «μπήκε» στην πόλη από την οδό Διαγόρα στην Τούμπα και στη συνέχεια μέσω κεντρικών δρόμων έφτασε στο Ολυμπιακό Μουσείο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου με Γ’ Σεπτεμβρίου.

Από εκεί συνέχισε τη διαδρομή της περνώντας από την Εγνατία, τη Δωδεκανήσου, τη Σαλαμίνος, την Κουντουριώτη και τη Λεωφ. Νίκης ώσπου κατέληξε στο παραλιακό μέτωπο.

Η Φλόγα θα «διανυκτερεύσει» στη Νέα Παραλία και το πρωί της Τρίτης θα ξεκινήσει το ταξίδι της για τον επόμενο της προορισμό, την Ελασσόνα. Η λαμπαδηδρομία επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει συνολικά εννέα ημέρες και ακολούθως η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή του «Μιλάνο – Κορτίνα» την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το διάστημα από 6 – 22 Φεβρουαρίου 2026.