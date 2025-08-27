Η συγκινητική αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα τον πατέρα του, Δημήτρη, και στο διαδίκτυο.

Η κηδεία του πολιτικού και δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο, όπου πλήθος επωνύμων και αγαπημένων του προσώπων συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο.

Ο γιος του εκλιπόντος, επίσης δημοσιογράφος και φέροντας το όνομα του αείμνηστου ηθοποιού παππού του, μοιράστηκε στο Facebook μια φωτογραφία από την κηδεία συνοδευόμενη από το μήνυμα:

Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά την κηδεία, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε πως όλη η οικογένεια νιώθει περήφανη για τον Δημήτρη, ειδικά καθώς πολλοί άνθρωποι προσέγγιζαν και μοιράζονταν ιστορίες που η ίδια η οικογένεια δεν γνώριζε.

Δείτε την ανάρτηση του: