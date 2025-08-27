Δημήτρης Κωνσταντάρας: Θλίψη στην κηδεία του δημοσιογράφου – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρo (pics)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Η κηδεία του σπουδαίου δημοσιογράφου τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί από νωρίς το πρωί για να του πει το τελευταίο «αντίο».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη όλους όσοι τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του. Η παρουσία του στον χώρο των ΜΜΕ ήταν μακρόχρονη και καθοριστική, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά.

Το τελευταίο ταξίδι του Δημήτρη Κωνσταντάρα έγινε με τη συνοδεία της οικογένειάς του, με τον γιο του, Λάμπρο Κωνσταντάρα, να είναι ιδιαίτερα συντετριμμένος.

Μαζί του, άνθρωποι από τον χώρο της δημοσιογραφίας, της πολιτικής και των τεχνών, έσπευσαν από νωρίς για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς ήταν γνωστός για το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό του.

Η επιθυμία της οικογένειας του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την αγάπη του εκλιπόντος για την τέχνη και τους ανθρώπους της, η οικογένειά του εξέφρασε μια ιδιαίτερη επιθυμία.

Αντί για στεφάνια, παρακαλούν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να προσφέρουν ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ως γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, έτρεφε βαθύ σεβασμό και αγάπη για τους ηθοποιούς, θεωρώντας τους μέρος της οικογένειάς του.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν ένας διακεκριμένος Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός, γνωστός για την πολυδιάστατη πορεία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική σκηνή της Ελλάδας.

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 και ήταν γιος του σπουδαίου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, γεγονός που τον συνέδεε με μία από τις πιο γνωστές οικογένειες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως δημοσιογράφος, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά. Εργάστηκε σε κορυφαίες εφημερίδες, όπως η «Ελευθεροτυπία» και «Το Βήμα», σε περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου διακρίθηκε για το ιδιαίτερο ύφος του. Ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Παράλληλα, ήταν ένας παραγωγικός συγγραφέας, με βιβλία που άφησαν το στίγμα τους. Είχε επιμεληθεί και τη σειρά «Παγκόσμια Κλασική Λογοτεχνία» των εκδόσεων Σμυρνιωτάκη, δείχνοντας το πάθος του για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, είχε ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή του τόπου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής, ενώ το 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Η πολιτική του δράση χαρακτηρίστηκε από το ίδιο ήθος και την αξιοπρέπεια που επέδειξε και στον δημοσιογραφικό του βίο.

