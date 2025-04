Η εταιρεία επισφράγισε την στήριξή της στον τομέα του αθλητισμού, ως Official Partner του UEFA EURO 2024™, με 6 βραβεία στα φετινά Sponsorship Awards & Sports Marketing Awards.

Η Lidl Ελλάς ξεχώρισε στις φετινές διοργανώσεις των Sports Marketing Awards 2025 και Sponsorship Awards 2025, αποσπώντας συνολικά 6 βραβεία – 3 Gold, 2 Bronze και 1 Silver – για τις επιτυχημένες καμπάνιες και στρατηγικές συνεργασίες της στον χώρο του αθλητισμού.

Η βράβευση της Lidl Ελλάς αποτελεί επιβράβευση της καμπάνιας της εταιρείας με κεντρικό μήνυμα “We’re on your team”, η οποία σε συνδυασμό με τις καινοτόμες χορηγικές δράσεις, ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της, προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού και της ισορροπημένης διατροφης.

Πιο αναλυτικά, οι διακρίσεις έχουν ως εξής:

Sports Marketing Awards 2025

– Silver Βραβείο στην κατηγορία Best Sports Strategy for Branding, για τη στρατηγική παρουσία της Lidl ως Official Partner του UEFA EURO 2024™.

– Bronze Βραβείο στην κατηγορία Best Sports Strategy for Customer Loyalty, για την καμπάνια Lidl Kids Team Ελλάδος στο UEFA EURO 2024™.

Sponsorship Awards 2025

Η στρατηγική συνεργασία της Lidl ως Official Partner του UEFA EURO 2024™ απέσπασε:

– Gold Βραβείο στην κατηγορία Football Sponsorship.

– Gold Βραβείο στην κατηγορία Best Use of Integration Strategy.

– Gold Βραβείο στην κατηγορία International Sponsorship Award.

– Bronze Βραβείο στην κατηγορία Sports Sponsorship.

Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Lidl Ελλάς να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπειρία των καταναλωτών, αναδεικνύουν τη σημασία του αθλητισμού και προσφέρουν ουσιαστική αξία στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Μέσα από κάθε στρατηγική συνεργασία, επενδύει σε ένα καλύτερο αύριο για όλους – ένα αύριο με ίσες ευκαιρίες, προσβασιμότητα και αξίες που ξεπερνούν τους αθλητικούς χώρους.

