Lidl: Νέο κατάστημα στο Ξυλόκαστρο με επένδυση 1.133.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και διαρκούς αναβάθμισης του δικτύου της, η Lidl Ελλάς ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος στο Ξυλόκαστρο, το οποίο αποτελεί το 233ο σημείο λιανικής πώλησης της εταιρείας στην Ελλάδα. Το κατάστημα βρίσκεται στο 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία ανήλθε στο ποσό των 1.133.000€, σηματοδοτεί την πλήρη αναμόρφωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του σημείου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Το νέο κατάστημα, συνολικού χώρου πώλησης 1.192,14 τ.μ., σχεδιάστηκε με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων λιανικής, προσφέροντας ένα περιβάλλον αγορών που συνδυάζει την εργονομία με την αισθητική αρτιότητα.

Η δέσμευση της εταιρείας για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης αποτυπώνεται στις νέες δομές του καταστήματος:

Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση: Εγκατάσταση 6 self-checkout ταμείων, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα 3 παραδοσιακά ταμεία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ταχύτητα ολοκλήρωσης των αγορών και τη βελτιστοποίηση της ροής των πελατών.

Bake-Off: Πρότυπος χώρος παρασκευής και διάθεσης φρέσκων προϊόντων αρτοποιίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκσυγχρονισμός Υποδομών: Εγκατάσταση ειδικού στεγάστρου καροτσιών για την προστασία του εξοπλισμού και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Χώροι Στάθμευσης Υψηλής Χωρητικότητας: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με 166 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 8 θέσεις ΑμεΑ, και διακριτό χώρο στάθμευσης δίκυκλων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες προσβασιμότητας.

Το νέο κατάστημα στο Ξυλόκαστρο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της εταιρείας στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ευρύτερη περιοχή. Μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και της επένδυσης σε υποδομές αιχμής, η εταιρεία θέτει νέα πρότυπα στη λιανική πώληση, παραμένοντας πιστή στις αξίες της ποιότητας και της αξιοπιστίας.