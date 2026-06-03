Αγία Πετρούπολη: Ουκρανικά πλήγματα στη «βιτρίνα» του Κρεμλίνου λίγο πριν από το ρωσικό οικονομικό φόρουμ (Βίντεο)
Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές
Σε επικοινωνιακό και επιχειρησιακό εφιάλτη για το Κρεμλίνο εξελίχθηκε η παραμονή της έναρξης του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).
Λίγες ώρες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κηρύξει την έναρξη του αποκαλούμενου «ρωσικού Νταβός», ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατάφεραν να πλήξουν καίριες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και γενέτειρα του Ρώσου προέδρου.
Η χρονική συγκυρία της επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Κάθε χρόνο, η Μόσχα αξιοποιεί το SPIEF ως πλατφόρμα για να προβάλει τη Ρωσία ως μια οικονομικά αυτόνομη και ανθεκτική δύναμη, απρόσβλητη από τις δυτικές κυρώσεις.
Αντί όμως για ένα μήνυμα σταθερότητας και διεθνούς επιρροής, η έναρξη του φόρουμ σημαδεύτηκε από εκρήξεις, στήλες καπνού, προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου Πούλκοβο και σοβαρές καθυστερήσεις πτήσεων.
Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δυνάμεις του Κιέβου κατάφεραν πλήγματα σε τρία καίρια σημεία:
- Πετρελαϊκός Τερματικός Αγίας Πετρούπολης: Βρίσκεται περίπου 1.100 χλμ. μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Η απόσταση-ρεκόρ καταδεικνύει το διευρυμένο βεληνεκές των ουκρανικών μέσων και την ικανότητα διείσδυσης βαθιά στη ρωσική επικράτεια.
- Ναυτική Βάση Κρόνσταντ: Ιστορικής σημασίας εγκατάσταση για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, όπου οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο φέρει ρωσικό πολεμικό πλοίο να έχει δεχθεί πλήγμα εντός δεξαμενής.
- Ναυτική Βάση Κρόνσταντ: Ιστορικής σημασίας εγκατάσταση για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, όπου οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο φέρει ρωσικό πολεμικό πλοίο να έχει δεχθεί πλήγμα εντός δεξαμενής.
Το επικοινωνιακό πλήγμα και οι ξένες αντιπροσωπείες
Οι εικόνες με τον πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ορίζοντα της Αγίας Πετρούπολης την ώρα που κατέφθαναν οι πρώτοι σύνεδροι, υπονόμευσαν ευθέως το αφήγημα του Κρεμλίνου περί ασφάλειας και κανονικότητας.
Παρά το πολεμικό κλίμα, η Μόσχα ανακοίνωσε τη συμμετοχή περίπου 20.000 συνέδρων από περισσότερες από130 χώρες.
Αν και μετά το 2022 το φόρουμ έχει στραφεί κυρίως προς την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τον Παγκόσμιο Νότο, φέτος καταγράφεται και η παρουσία μεμονωμένων αμερικανικών προσωπικοτήτων, όπως ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ (πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ) και η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς — συμμετοχές που το Κρεμλίνο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά.
Η στρατηγική των κυρώσεων
Το Κίεβο παρουσιάζει τις επιθέσεις αυτές ως «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», μια στρατηγική απάντηση στα πρόσφατα μαζικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων.
Στόχος της Ουκρανίας είναι διπλός. Η αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής εφοδιαστικής αλυσίδας και η μεταφορά της αίσθησης του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι κατέρριψαν δεκάδες drones, με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπεγκλόφ να επιβεβαιώνει ζημιές σε υποδομές και τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για θύματα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός, δηλώνοντας ότι η ρωσική πλευρά θα συνεχίσει να απαντά με «συστηματικό τρόπο».
Ωστόσο, με την κεντρική ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή υπό το κεντρικό θέμα «Πραγματιστικός Διάλογος: Η Πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον», ο πόλεμος που έφτασε στην ίδια του την πόλη αποτελεί ένα αναμφισβήτητο πλήγμα στο προσωπικό και πολιτικό του κύρος.
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