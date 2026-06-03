Αγία Πετρούπολη: Ουκρανικά πλήγματα στη «βιτρίνα» του Κρεμλίνου λίγο πριν από το ρωσικό οικονομικό φόρουμ (Βίντεο)

Σε επικοινωνιακό και επιχειρησιακό εφιάλτη για το Κρεμλίνο εξελίχθηκε η παραμονή της έναρξης του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).

Λίγες ώρες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κηρύξει την έναρξη του αποκαλούμενου «ρωσικού Νταβός», ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατάφεραν να πλήξουν καίριες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας και γενέτειρα του Ρώσου προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Absolutely embarrassing morning for Russian President Vladimir Putin. As Ukrainian one-way attack drones fly nearly unimpeded over St. Petersburg – over 500 miles from Ukraine – several slamming into a major oil terminal in the city, starting massive fires and creating pillars of… pic.twitter.com/wenz5gIu6f— OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Η χρονική συγκυρία της επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Κάθε χρόνο, η Μόσχα αξιοποιεί το SPIEF ως πλατφόρμα για να προβάλει τη Ρωσία ως μια οικονομικά αυτόνομη και ανθεκτική δύναμη, απρόσβλητη από τις δυτικές κυρώσεις.

Αντί όμως για ένα μήνυμα σταθερότητας και διεθνούς επιρροής, η έναρξη του φόρουμ σημαδεύτηκε από εκρήξεις, στήλες καπνού, προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου Πούλκοβο και σοβαρές καθυστερήσεις πτήσεων. A major fire has broken out at the St. Petersburg oil terminal following a Ukrainian drone strike.



The facility is the largest oil transshipment complex in northwestern Russia.



This comes as the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is taking place in the city,… pic.twitter.com/C8FaYDNO7E— Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δυνάμεις του Κιέβου κατάφεραν πλήγματα σε τρία καίρια σημεία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πετρελαϊκός Τερματικός Αγίας Πετρούπολης: Βρίσκεται περίπου 1.100 χλμ. μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Η απόσταση-ρεκόρ καταδεικνύει το διευρυμένο βεληνεκές των ουκρανικών μέσων και την ικανότητα διείσδυσης βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Ναυτική Βάση Κρόνσταντ: Ιστορικής σημασίας εγκατάσταση για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, όπου οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο φέρει ρωσικό πολεμικό πλοίο να έχει δεχθεί πλήγμα εντός δεξαμενής.

Ναυτική Βάση Κρόνσταντ: Ιστορικής σημασίας εγκατάσταση για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, όπου οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο φέρει ρωσικό πολεμικό πλοίο να έχει δεχθεί πλήγμα εντός δεξαμενής.

Το επικοινωνιακό πλήγμα και οι ξένες αντιπροσωπείες

Οι εικόνες με τον πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ορίζοντα της Αγίας Πετρούπολης την ώρα που κατέφθαναν οι πρώτοι σύνεδροι, υπονόμευσαν ευθέως το αφήγημα του Κρεμλίνου περί ασφάλειας και κανονικότητας. International guests arrive at the opening of the St Petersburg International Economic Forum today



A plume of black smoke rises behind them after Ukrainian long-range drones hit the St Petersburg oil terminal in the morning



Russia can’t protect its skies pic.twitter.com/b7eWSgdfEc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

Παρά το πολεμικό κλίμα, η Μόσχα ανακοίνωσε τη συμμετοχή περίπου 20.000 συνέδρων από περισσότερες από130 χώρες.

Αν και μετά το 2022 το φόρουμ έχει στραφεί κυρίως προς την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τον Παγκόσμιο Νότο, φέτος καταγράφεται και η παρουσία μεμονωμένων αμερικανικών προσωπικοτήτων, όπως ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ (πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ) και η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς — συμμετοχές που το Κρεμλίνο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7— (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Η στρατηγική των κυρώσεων

Το Κίεβο παρουσιάζει τις επιθέσεις αυτές ως «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», μια στρατηγική απάντηση στα πρόσφατα μαζικά ρωσικά αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της Ουκρανίας είναι διπλός. Η αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής εφοδιαστικής αλυσίδας και η μεταφορά της αίσθησης του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ukrayna, St. Petersburg'a yönelik yoğun drone saldırısı düzenliyor.



Rusya bölgede 50 drone düşürdüğünü açıklarken, saldırı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun başladığı gün gerçekleşti.



Ukrayna, saldırıda yıllık 12,5 milyon ton kapasiteye sahip St. Petersburg Petrol… pic.twitter.com/z9MYJokIlK— Haber Report (@HaberReport) June 3, 2026