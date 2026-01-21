Η κακοκαιρία έφερε συσσώρευση υδάτων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi
Σε συναγερμό είναι οι Αρχές μετά την επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα την Τετάρτη 21/1 ειδικά στην Αττική.

Συγκεκριμένα, η έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει συσσώρευση υδάτων, ενώ διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές της κυκλοφορίας.

1)Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.
2)Στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά και
3)Στην συμβολή των Λ. Γρ. Λαμπράκη και Λ. Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου.

