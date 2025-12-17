Η γαστρονομία της Τοσκάνης στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Αθήνα

Η Αθήνα φιλοξένησε πρόσφατα δύο εκδηλώσεις της Toscana Promozione Turistica, σε συνεργασία με την Electra Hotels και την Ελένη Σαρικώστα (Greecetherapy.com), αναδεικνύοντας μια ζωντανή πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τοσκάνη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η γαστρονομία – όχι μόνο ως γεύση, αλλά ως πολιτιστική εμπειρία ζωής, κοινή ρίζα της ελληνικής γαστρονομίας και της ιταλικής gastronomia, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο τίτλος της πρωτοβουλίας, «Συνεχής Αναγέννηση», παραπέμπει στη Φλωρεντία της Αναγέννησης και στον διαχρονικό διάλογο με την κλασική Ελλάδα, όπου το αριστοτελικό eu zen -το «να ζεις καλά»- παραμένει κεντρική αξία. Όπως δήλωσε ο Francesco Tapinassi, διευθυντής της Toscana Promozione Turistica, η Τοσκάνη συνεχίζει να ενσαρκώνει αυτή την ποιότητα ζωής μέσα από την ομορφιά των τοπίων, την αρμονία και την εξαιρετική γαστρονομία της.

Η επιλογή της Αθήνας συνδέεται με την επιθυμία επανασύνδεσης με τις κοινές πολιτιστικές ρίζες των δύο χωρών, με αφορμή την ένταξη της ιταλικής κουζίνας στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Όπως τόνισε η Clara Svanera, επικεφαλής διεθνών σχέσεων της Toscana Promozione Turistica, η πρωτοβουλία βασίστηκε σε τρεις διαχρονικούς πυλώνες:

τη Φιλοξενία , ως αυθεντική εμπειρία υποδοχής του επισκέπτη

, ως αυθεντική εμπειρία υποδοχής του επισκέπτη το Συμπόσιο , όπου το φαγητό λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής και

, όπου το φαγητό λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής και την Αρμονία, την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο, τον τόπο και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε και η στρατηγική «Toscana Diffusa», η απάντηση της Τοσκάνης στον υπερτουρισμό: Η περιφέρεια δεν αποφασίζει μόνη της αλλά συνεργάζεται με τις 28 κοινότητες της περιφέρειας. Η ιδέα είναι ότι κάθε περιοχή πρέπει να έχει τη δική της ισχυρή ταυτότητα προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες, όχι απλώς να «ζει στο ανακλώμενο φως» της Φλωρεντίας. Στόχος της είναι η διάχυση των τουριστικών ροών από τις γνωστές πόλεις προς τα χωριά, τις διαδρομές, την ενδοχώρα, μέσα από κοινή διακυβέρνηση με τις τοπικές κοινότητες, νέα θεματικά προϊόντα (υπαίθριος, ποδηλατικός, οινο- και ελαιοτουρισμός κ.ά.) και προσέγγιση του ταξιδιώτη που αναζητά ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο και εμπειρία.