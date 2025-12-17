ΕΟΤ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη στον Οδηγό MICHELIN 2026 – Διεθνής ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας

Ο ΕΟΤ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τη MICHELIN Guide, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού παράδοσης και υψηλής ποιότητας.

Για το 2026, η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στον MICHELIN Guide με την εκ νέου επιλογή εστιατορίων για την Αθήνα (full selection), την ένταξη για πρώτη φορά της Θεσσαλονίκης με πλήρη αξιολόγηση όλων των πιθανών διακρίσεων (full selection) αλλά και της Σαντορίνης.

Η επανένταξη της Αθήνας και η προσθήκη της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση του τουρισμού πόλεων (city break), ενώ η Σαντορίνη αναδεικνύεται ως premium γαστρονομικός προορισμός που συνδέει τη διεθνή φήμη της με υψηλού επιπέδου γαστρονομικές διακρίσεις.

Η ανακοίνωση για την ένταξη των νέων προορισμών πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο ειδικής τηλεδιάσκεψης, από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνο, και τον Gwendal Poullennec, International Director of theMICHELIN Guide, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σαντορίνης, Γεωργίας Νομικού.

Όλες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη νέα συνεργασία που έρχεται ως αποτέλεσμα πολύμηνων συζητήσεων μεταξύ του ΕΟΤ, των φορέων και του Οδηγού.

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τη Michelin στην Αθήνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και που παρουσιάζουμε δύο νέους ελληνικούς προορισμούς στη διεθνή γαστρονομική κοινότητα. Η Σαντορίνη, ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς παγκοσμίως, διαθέτει μια εκλεπτυσμένη και ξεχωριστή γαστρονομική σκηνή, ενώ η Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τον πλούσιο γαστρονομικό της χαρακτήρα, διαμορφωμένο μέσα στους αιώνες ως ιστορικό σταυροδρόμι πολιτισμών».

Ο Gwendal Poullennec, International Director του MICHELIN Guide, τόνισε: «Η ένταξη της Αθήνας, της Σαντορίνης και της Θεσσαλονίκης στην επιλογή μας αναδεικνύει τη ζωντανή και πολυδιάστατη γαστρονομική κουλτούρα της Ελλάδας.

Κάθε προορισμός προσφέρει ένα ξεχωριστό γαστρονομικό αποτύπωμα, διαμορφωμένο από την πολιτιστική του κληρονομιά, τις τοπικές πρώτες ύλες και τη δημιουργικότητα των σεφ του. Η νέα αυτή έκδοση θα στρέψει το ενδιαφέρον σε μια χώρα όπου η γαστρονομία συνεχίζει να συναρπάζει, να εμπνέει και να προσελκύει λάτρεις του καλού φαγητού από όλο τον κόσμο».

