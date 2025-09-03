Η Ελληνική Αστυνομία στην 89η ΔΕΘ

Στην 89η ΔΕΘ θα συμμετάσχει η Ελληνική Αστυνομία, «με μια πλήρως ανανεωμένη, διαδραστική παρουσία, που φέρνει τον πολίτη στο επίκεντρο», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Με σύνθημα «Ασφάλεια του Πολίτη: Δικό μας καθήκον, κοινή μας υπόθεση», το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχουν φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μια πλήρως ανανεωμένη, διαδραστική παρουσία που φέρνει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Στο Πληροφοριακό μας Κέντρο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

• να γνωρίσουν από κοντά 11 Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα από σύγχρονα βίντεο, ψηφιακές εφαρμογές και ειδικά σχεδιασμένα infodesks,

• να συμμετάσχουν σε παιχνίδια μυστηρίου και προσομοιώσεις, ζώντας εμπειρίες που αναδεικνύουν την καθημερινή δράση της Αστυνομίας,

• να ενημερωθούν με διαδραστικές παρουσιάσεις για θέματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητά τους: ενδοοικογενειακή βία, προστασία ανηλίκων, κυβερνοασφάλεια, προστασία συνόρων, οδική ασφάλεια, προστασία ζώων,

• να δουν από κοντά πώς παράγονται τα πιο σύγχρονα έγγραφα ασφαλείας της χώρας – ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης αλλά και να εντοπίζουν τα πλαστά,

• να ανακαλύψουν την εγκληματολογική επιστήμη πίσω από την αστυνομική έρευνα,

• να γίνουν ντετέκτιβ που εξιχνιάζουν υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και να συντονίζουν τις αστυνομικές δυνάμεις για να επέμβουν σε δύσκολα συμβάντα.

Φέτος, η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία της ενημέρωσης: εικονική πραγματικότητα, ψηφιακά εργαλεία και διαδραστικά σενάρια δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να μάθει βιωματικά και να φύγει πιο ενημερωμένος, πιο προστατευμένος, πιο ασφαλής.

Το ταξίδι ξεκινά παραλαμβάνοντας ένα ειδικό «διαβατήριο», που καθοδηγεί βήμα-βήμα στις δραστηριότητες των Υπηρεσιών μας.

Κάθε στάση -από τον έλεγχο εγγράφων ασφαλείας και την προστασία των συνόρων, μέχρι την εξιχνίαση εγκλημάτων, την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, την κυβερνοασφάλεια και την τροχαία αγωγή- αποτελεί έναν κρίκο της ίδιας αλυσίδας για την ασφάλεια του πολίτη.

Με κάθε συμμετοχή, ο επισκέπτης «σφραγίζει» το διαβατήριό του, αποκτά γνώσεις και εμπειρίες και συνειδητοποιεί ότι όλες οι Υπηρεσίες συνδέονται μεταξύ τους με κοινό σκοπό μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.

Με τη συλλογή τουλάχιστον πέντε σφραγίδων στο «διαβατήριό» του, κάθε επισκέπτης μπορεί μέσα από μια απλή διαδικασία να κερδίσει συμβολικά δώρα με κοινωνικά μηνύματα ευαισθητοποίησης και ασφάλειας:

• Thermos με QR code για ενημέρωση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας

• Powerbank SAFE.YOUth με τη γραμμή 10201

• Ακουστικά με τον αριθμό 100 της ‘Αμεσης Δράσης

• Πάνινη τσάντα για την οδική ασφάλεια

• Φακό UV από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

• Σημειωματάρια της ΔΑΟΕ για τους μικρούς «ντετέκτιβ»

• USB & hubs από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Μικρά αναμνηστικά με μεγάλη αξία, γιατί θυμίζουν ότι η ασφάλεια είναι κοινή μας υπόθεση.

Ξεκινάμε στις 11 το πρωί του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου 2025, όπου πριν από τα εγκαίνια, η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) θα πραγματοποιήσει εντυπωσιακή άσκηση διαχείρισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας. Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και επιχειρησιακή ακρίβεια, οι αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ. θα παρουσιάσουν από κοντά στον πολίτη το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής τους επάρκειας.

Και για τους λάτρεις του μυστηρίου, επιστρέφει το escape room «Κλοπή στο Μουσείο» με νέους γρίφους και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Μία εμπειρία για δυνατούς λύτες!

Συμμετέχουν οι Υπηρεσίες:

• Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

• Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

• Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

• Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων

• Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας

• Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Οδηγών

• Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

• Διεύθυνση ‘Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης

• Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων

• Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

• Τμήμα Προστασίας Ζώων

Σας περιμένουμε και φέτος για να ζήσουμε μαζί ένα ταξίδι γνώσης, εμπειρίας και ασφάλειας.

Ημερομηνίες και Ώρες Λειτουργίας Περιπτέρου: Από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου, από 16:00 έως 22:00 τις καθημερινές και από 10:00 έως 22:00 το Σαββατοκύριακο.

Είσοδος: Πύλη ΧΑΝΘ / Τοποθεσία: Πύργος Ο.Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας (Facebook, X, Instagram).»